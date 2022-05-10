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    Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

    10 Мая 2022, 19:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 11 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгдромет».

    На западе, севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юго-востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В городе Кокшетау ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью и утром порывы 15 м/с.

    В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    На юге и в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал пыльная буря. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с. В городе Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Костанае ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15-20 м/с.

    На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере области 15-20 м/с. В городе Актау днем ожидается гроза.

    В Нур-Султане ожидаются временами гроза. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

    На юге, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный днем на севере области порывы 18 м/с.

    На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На западе, севере области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с. В городе Петропавловске ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

    На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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