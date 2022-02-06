Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 11 регионах Казахстана 7 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

7 февраля на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается гололед.

На юго-востоке, северо-западе и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-востоке и в центре области порывы 17 м/с. В Актобе ожидается низовая метель.

В Илейском Алатау, Жетысуйском Алатау будет туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Киргизском Алатау местами будет туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с. В Таласском Алатау будет снег, ночью и утром сильный снег. Временами туман, гололед. В Тарбагатае днем ожидается местами низовая метель. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

В Алматы 7 февраля временами ожидаются туман и гололед.

7 февраля на севере, юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на юге, северо-востоке области порывы 17-22 м/с. В Талдыкоргане ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Кызылординской области ожидаются гололед, метель. Сутки на севере и в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере и в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области и в горных, предгорных районах 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается туман. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На юге и западе Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке области туман. Ветер юго-восточный на юге и западе области 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, в центре, днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается низовая метель. В Жезказгане ночью ожидается низовая метель.

Днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на юго-западе области порывы 17-22 м/с.

Ранее сообщалось, что на автодороге «Самара-Шымкент» закрыто движение для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями.