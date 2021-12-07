Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-западе, центре, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На северо-востоке и юге Алматинской области ожидается туман.

Ночью на севере Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Атырау днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. В северной половине области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, в северной части области 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью на севере и востоке области туман.

На севере Костанайской области ожидается туман.

Днем в центре Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман. Днем на севере, на западе области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, на западе области 17-22 м/с. В городе Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

В Нур-Султане временами туман.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на севере области пыльная буря. Ветер восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.



