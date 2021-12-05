Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

6 декабря на севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед. В Атырау ночью и утром 6 декабря ожидается туман, гололед.

6 декабря на юго-востоке Актюбинской области сохраняется туман.

6 декабря в центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью гололед. В Кызылорде 6 декабря временами ожидается туман, ночью гололед.

6 декабря на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром 6 декабря ожидается туман.

6 декабря на севере, западе, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед. В Караганде 6 декабря ожидается гололед. В Жезказгане 6 декабря ожидается гололед.

6 декабря на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На севере и юго-востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на северо-востоке области 15-20 м/с. В Костанае 6 декабря ожидается низовая метель

6 декабря на северо-западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.

6 декабря на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. В Уральске 6 декабря ночью ожидается гололед.

6 декабря на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, утром и днем гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный днем на юго-востоке области 15-20 м/с.

6 декабря на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман, гололед. В Павлодаре 6 декабря ожидается туман, гололёд.

Днем 6 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске 6 декабря ожидается гололед.