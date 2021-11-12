Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На северо-западе и юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер юго-западный на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау утром и днем ожидается гололед.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, в северной половине области 15-20 м/с. В городе Актобе ночью ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере и востоке Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах, днем в северной части и на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на большей части области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, севере, востоке ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с.

Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман. Днем на северо-западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Костанае днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.

В Нур-Султане временами ожидается гололед, утром и днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Павлодарской области, днем на севере области туман, гололед. Ветер юго-западный днем на юге области 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный ночью на юго-западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на юго-западе порывы 25 м/с. В городе Петропавловске днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.