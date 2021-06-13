НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, ночью 14 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 м/с. В Актобе ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с.

14 июня в Алматинской области ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 38 градусов. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем местами 15-20 м/с. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер восточный, местами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер восточный, днем порывы 18 м/с.

Днем 14-сутки 15 июня в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем 15 июня местами ожидается жара 35 градусов. Местами ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 14 июня ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с.

Днем 14 июня в Костанайской области ожидается сильная жара до 35 градусов. Ветер восточный с переходом на западный, днем местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Мангыстауской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Актау 14 июня ночью и утром ожидается гроза.

Днем 14 июня в Павлодарской области местами ожидается ветер северный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре 14 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 14 июня в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 17-22, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются временами пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 17-22 м/с. В Туркестане ожидаются временами пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 17-22 м/с.