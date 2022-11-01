Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана

1 Ноября 2022, 19:13

1 Ноября 2022, 19:13

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, в 11 регионах Казахстана ожидаются сильные порывы ветра, гололед и низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью и утром 2 ноября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В Тараз е ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью 2 ноября на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный в центре, на востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с.

В Караганде днем ожидается ветер юго-восточный, южный с порывами 18 м/с.

На западе, севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный с порывами 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, порывы 18 м/с.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте утром и днем2 ноября ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами 15-20 м/с.

В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юго-западе, севере области ожидается гололед. Ветер юго-восточный на юго-западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный днем с порывами 15-20 м/с.

На большей части Атырауской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В Атырау ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

В Актау ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В Актобе днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в ноябре температура воздуха на всей территории республики прогнозируется в пределах климатической нормы, распределение осадков ожидается следующим образом: в западной половине Казахстана меньше нормы, в восточной - около нормы.