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    Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана

    18 Сентября 2022, 20:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    19 сентября ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ночью на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки 1 градус.

    Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидаетя чрезвычайная пожароопасность.

    На большей части Алматинской области и в окрестностях Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    19 сентября днем на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер восточный 15-20, порывы 25 м/с.

    Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе области 15-20 м/с.

    Днем на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    19-20 сентября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. 19-20 сентября на севере, в горных районах области ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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