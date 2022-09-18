18 Сентября 2022, 20:20

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

19 сентября ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки 1 градус.

Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидаетя чрезвычайная пожароопасность.

На большей части Алматинской области и в окрестностях Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

19 сентября днем на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер восточный 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе области 15-20 м/с.

Днем на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

19-20 сентября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. 19-20 сентября на севере, в горных районах области ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.