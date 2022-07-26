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Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана
26 Июля 2022 18:00

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

27 июля на юге Абайской области ожидается сильная жара 36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 июля ночью в западной половине, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный днем на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидаются гроза, град.

Ночью на севере, востоке, днем на севере, западе Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза.

В Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. В Уральске днем ожидаются гроза, град

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ветер западный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. В Актау 27 июля ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе, днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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