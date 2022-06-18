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      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана

    18 Июня 2022, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено 19 июня в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В областном центре Абайской области городе Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

    Ночью на западе, днем на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, западе, востоке области 15-20 м/с. В городе Кокшетау во второй половине дня ожидается гроза.

    На севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы порывы 15-20 м/с.

    На западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

    Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В городе Караганде днем ожидается гроза.

    На западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. В городе Костанае утром и днем ожидается гроза.

    На севере Кызылординской области ожидается днем гроза. Ветер западный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах

    Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

    Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Шымкент Погода Абайская область
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