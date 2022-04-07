Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовая погода объявлена в одиннадцати регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и западе Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге и в центре области ожидаются порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ночью и утром ожидается туман.

Днем на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с. В городе Атырау днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на юге области гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный на северо-западе, западе, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В городе Усть-Каменогорске ожидается ветер восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с. В городе Семее ожидается ветер восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на юго-западе, юге области днем порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на востоке области гроза. Ветер северо-западный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде ночью ожидается туман.

На востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный, на севере области порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на юге области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем 08 апреля на севере, востоке области Павлодарской области ожидается ветер западный 15-20 м/с. В городе Павлодаре днем ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер восточный на севере области и в горных районах 15-20 м/с.



