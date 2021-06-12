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    Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана

    12 Июня 2021, 22:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    13 июня днем в Акмолинской области местами ожидается гроза.

    Ночью 13 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами 18 м/с. В Актобе: ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

    В Алматинской области ветер северо-восточный, местами 17-22 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

    Днем 13 июня в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь. 13-15 июня местами ожидаются гроза, шквал, град. 13-15 июня ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе 13-15 июня ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    13 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, днем на юге ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

    В Карагандинской области ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 м/с.

    В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

    В Мангыстауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

    В Павлодарской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре 13 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 13 июня в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 13 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем 13 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Алматинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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