Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

9 Января 2023, 19:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

10 января в Алматы утром и днем временами сильный снег. Временами туман, гололед.

В Шымкенте ожидаются временами сильный снег, туман, гололед.

Утром и днем на юге Алматинской области, в горных и предгорных районах ожидается сильный снег. На юге области, в горных и предгорных районах туман, гололед, низовая метель. В Конаеве утром и днем временами сильный снег. Временами туман, гололед.

Ночью на севере Атырауской области ожидается сильный мороз 30 градусов.

Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области сильный снег. На юге, в горных районах ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Талдыкоргане днем временами ожидается сильный снег.

Ночью на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный мороз 35 градусов.

На севере Карагандинской области ожидается сильный мороз 35-36 градусов.

Ночью 10 января на востоке Костанайской области ожидается сильный мороз 40 градусов.

Ночью 10-11 января в Мангистауской области ожидается очень сильный мороз 25 градусов

Временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области 10 января ожидается сильный снег. На юге, в предгорных районах области туман, гололед. В горных районах метель. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.