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    Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

    9 Октября 2022, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 9 октября в Астане ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, северо-западе Абайской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

    В Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный ночью на юге, западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

    Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

    На северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

    Ночью на западе, юге, днем на большей части Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане днем временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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