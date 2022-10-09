АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 9 октября в Астане ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, северо-западе Абайской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный ночью на юге, западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на большей части Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане днем временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем порывы 15-20 м/с.