Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

    30 Сентября 2022, 19:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    1 октября ночью на севере Абайской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

    На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

    Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный в центре, юге области порывы 15-20 м/с.

    1-3 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Ночью 1-3 октября на севере области, в горных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    1 октября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

    На юге, востоке Карагандинской области ожидаются ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, в горных районах порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане временами ожидается пыльная буря, ветер восточный порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая