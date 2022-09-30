Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

1 октября ночью на севере Абайской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный в центре, юге области порывы 15-20 м/с.

1-3 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Ночью 1-3 октября на севере области, в горных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

1 октября на севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юге, востоке Карагандинской области ожидаются ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, в горных районах порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане временами ожидается пыльная буря, ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.



