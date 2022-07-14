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    Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

    14 Июля 2022, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильная жара и грозы ожидаются 15 июля в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем 15-16 июля на юге Улытауской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Жезказгане днем 15-16 июля ожидается сильная жара 35 градусов.

    Днем 15-16 июля на юге Карагандинской области ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.

    15 июля в Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, днем на северо-востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

    15 июля назападе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке области 15-20 м/с. На юге области - сильная жара до 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью 15 июля ожидаются гроза, град.

    15 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, ночью на юге области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. На большей части области, как и в областном центре - Кызылорде, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На востоке Атырауской области ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов, на юге области - очень сильная жара до 41 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 15 июля сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

    15 июля днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, днем на севере, в центре области порывы 16 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-37 градусов, на юге, в центре области - очень сильная жара 40 градусов. В Актобе ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

    15 июля днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

    На севере, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с. В Павлодаре 15 июля ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с.

    15 июля на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 36 градусов, на юге области - очень сильная жара 40 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем 15 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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