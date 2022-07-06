6 Июля 2022 17:30

Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Алматы и 8 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане и Алматы 7 июля ожидается гроза.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Днем на юго-западе, в центре Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-западный порывы 15 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с.

На юго-востоке, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный на юго-востоке области 15-20 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, при грозе 18 м/с.

На северо-западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Днем 7 июля на севере, в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер западный на севере области 15-20, днем в горных районах 23 м/с. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер западный порывы 15-20 м/с.