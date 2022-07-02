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Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Июля 2022, 19:55
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильная жара и грозы ожидаются в ряде регионов страны, в некоторых из них сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 3 июля на юге Улытауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке - гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, западе и в центре области 15-20 м/с. В Атырау ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем 3 июля на юго-западе Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, утром и днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере, юге области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза. Днем пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 3 июля на севере, западе Актюбинской области ожидается сильный дождь. На западе области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на севере, в центре, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В центре, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске 3 июля ожидаются гроза, град, шквал.

На западе, юге, в центре Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. Днем в центре и на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем 3 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза, на севере области - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере области, в горных районах 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов.

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