Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовая погода ожидается в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, западе Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 17-22 м/с.

Днем на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 09-11 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе днем ожидается гроза.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на северо-востоке области днем порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде ночью ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидаются ночью пыльная буря, днем гроза, шквал. Ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ночью ожидается пыльная буря. Ветер восточный ночью порывы 16 м/с.

Ночью на юго-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, ночью на севере области 15-20 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных и предгорных районах гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15- 20 м/с. В городе Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.