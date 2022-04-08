Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

    8 Апреля 2022, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовая погода ожидается в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На юге, западе Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    На юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 17-22 м/с.

    Днем на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 09-11 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе днем ожидается гроза.

    На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на северо-востоке области днем порывы 15-20 м/с.

    На севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде ночью ожидается туман.

    В центре Кызылординской области ожидаются ночью пыльная буря, днем гроза, шквал. Ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ночью ожидается пыльная буря. Ветер восточный ночью порывы 16 м/с.

    Ночью на юго-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, ночью на севере области 15-20 м/с.

    Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

    Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных и предгорных районах гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15- 20 м/с. В городе Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Шымкент Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана
    Какими будут метеоусловия в Казахстане 26 мая
    Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    В каких регионах Казахстана больше применяют водосберегающие технологии
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз