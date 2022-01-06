Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе области 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке, востоке, днем на западе, северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром в северной половине, центре, юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью на юго-востоке, востоке области 15-20 м/с.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе ожидается туман, гололед.

На западе, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед.

На юге Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В городе Кызылорде утром и днем ожидается гололед.

Во второй половине дня в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области, в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с. В городе Туркестане временами ожидается туман.

В городе Шымкенте временами ожидается туман.