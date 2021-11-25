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Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

25 Ноября 2021 18:22
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Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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26 ноября утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается низовая метель. На юге области - туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

26 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 26 ноября ночью и утром ожидается туман.

26 ноября в центре, 27-28 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.

Ночью 26 ноября на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. 26-28 ноября на севере области ожидается туман. 26 ноября на большей части области на дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 26 ноября на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде 26 ноября ожидается на дорогах гололедица. В Жезказгане 26 ноября ожидается на дорогах гололедица.

Ночью и утром 26 ноября в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных, предгорных районах низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью на западе, в горных, предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 25 м/с. В Шымкенте ночью и утром 26 ноября ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане в первой половине ночи 26 ноября ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

26 ноября на западе Мангистауской области ожидается туман.

Ночью 26 ноября на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

26 ноября на севере и востоке Алматинской области ожидается ветер северо-западный, 15-20 м/с. В районе Жаланашколя ожидается юго-восточный ветер 27 ноября 17-22 м/с, 28 ноября - 23-28 м/с . На севере области ожидается туман. В Талдыкоргане 26 ноября ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15 м/с.

26 ноября на севере Костанайской области ожидаются низовая метель, слабый гололед. На юге области - туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с.

26 ноября на северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской области ночью ожидается сильный снег. В восточной части, центре и на юге области метель, гололед. Ветер северо-западный, в восточной части, центре и на юге области 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске 26 ноября ночью ожидается метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с. В Семее 26 ноября ночью ожидается метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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