Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает СМИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

21 октября на севере, юге, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, севере Акмолинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Утром и днем 21, сутки 22 октября в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 29 м/с

21 октября в северной половине Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер южный 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью и утром на юге, западе области туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.