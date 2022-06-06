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Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Июня 2022, 17:49
Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, ночью на северо-западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 16 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на северо-востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В горах Илейского Алатау, Жетысуского Алатау ожидается днем гроза. Ветер юго-восточный при грозе 15-20 м/с. В горах Киргизского Алатау синоптики прогнозируют днем грозу, град, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью на севере, северо-западе, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В городе Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на юге области пыльная буря, сильная жара до 35 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на западе области 15-20, порывы 25 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Костанае ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 42 градусов.

Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юго-западе, западе, севере области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидаются гроза, шквал, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.


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