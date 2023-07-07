Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

8 июля в Астане ожидается гроза.

В областях Улытау, Актюбинской и Атырауской сохраняется сильная жара 35-39 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный днем на севере, востоке области порывы 18 м/с, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В областях Абай, Жетысу, Павлодарской и Восточно-Казахстанской ожидается гроза. Днем на севере, западе области ожидаются град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, западе, юге области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза, днем в горных районах области ожидается град. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 м/с, в горных районах области временами 25 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 39-42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градусов. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, западе, севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.