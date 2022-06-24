Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в столице и еще 14 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

25 июня в Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 25 июня сохраняется сильная жара 42-44 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 июня на юге Алматинской области и в горных районах ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе 17-22 м/с. Днем сохраняется сильная жара 39 градусов. В Конаеве 25 июня днем сохраняется сильная жара 37 градусов.

25 июня в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер восточный, в горных районах 17-22 м/с. Днем сохраняется сильная жара 38 градусов. В Талдыкоргане 25 июня днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

25 июня ночью на севере, западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, днем на большей части области 15-20 м/с, днем на западе, севере области порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза.

На севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

Днем 25 июня на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 25 июня ожидается сильная жара до 36 градусов.

В Нур-Султане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 36 градусов.

25 июня днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, град, шквал. Днем сильная жара 35-39 градусов. Ветер юго-западный на западе, севере области днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре 25 июня днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Днем 25 июня на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара 40-42 градуса.

Днем 25 июня в центре, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. Днем 25 июня на востоке Абайской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 июня на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 39 градусов. В Костанае 25 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 25 июня на западе Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Караганде днем 25 июня ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем 25 июня на западе Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем 25 июня ожидается очень сильная жара 40 градусов.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, северо-востоке области сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске 25 июня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.



