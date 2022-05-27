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    Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

    27 Мая 2022, 20:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 11 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 28 мая на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на востоке, днем на западе области - порывы 15-20 м/с.

    В Актюбинской области ожидается ветер западный, юго-западный днем на севере области - порывы 18 м/с.

    В горах Алматинской области временами - сильный дождь, град, шквал, гроза. Ветер северо-западный, при грозе - 25 м/с.

    В городе Алматы вечером 28 мая ожидается сильный дождь. Временами гроза, град. Ветер западный, 28 мая утром и днем - порывы 15-20, временами 25 м/с.

    На западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе области 15-20 м/с. В Жарминском, Катон-Карагайском районе и городе Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью в северной половине, востоке, днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на северо-западе области - порывы 15-20 м/с

    В центре, на севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, в центре, на востоке области 15-20 - порывы 23-28 м/с.

    Ночью 28 мая на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в центре, на востоке области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге Павлодарской области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге области, в горных и предгорных районах - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, западе, юге области, в горных и предгорных районах 15-20, ночью порывы 25 м/с.

    В городе Шымкенте ночью 28 мая ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер северо-западный - порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Алматы Алматинская область Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
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