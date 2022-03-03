Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 4 марта в Акмолинской области временами ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с.

На западе Атырауской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный ночью на западе и в центре области 15 -20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В связи с прогнозом положительных температур воздуха и смешанных осадков в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока и подъемы уровней воды.

4-5 марта в ЗКО ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). 5-6 марта - ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В городе Нур-Султане 4 марта временами ожидается туман.

На севере, западе, в центре Карагандинской области - туман.

На севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

5 марта на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юго-западе, западе, севере области низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на большей части области 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с.

Днем 4 марта на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Днем 4-ночью 5 марта на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Днем 04 марта на западе области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем 4-ночью 5 марта 15-20 м/с, на западе области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Днем 4-сутки 5 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, 5-6 марта в Актюбинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Утром и днем 5 марта в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный утром и днем 5-ночью 6 марта в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Днем 5 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях ожидаются осадки (преимущественно дождь), повышение температуры воздуха до 0-5 тепла.

6 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.



