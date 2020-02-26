Штормовое предупреждение объявлено еще в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено еще в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

27-28 февраля в Атырауской области местами ожидается ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Атырау днем 28 февраля ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

27 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днём местами 15-20 м/с. В Уральске 27 февраля ожидается туман. Ветер юго-западный, днём порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

27 февраля в Кызылординской области ночью местами ожидается гололед. 27-29 февраля местами туман. Ночью и утром 27 февраля, сутки 28-29 февраля ветер северо-западный, западный с переходом на юго-восточный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100 %.

27 февраля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный 17-22 м/с. В Актау 27 февраля днем ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный порывы 17-22 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Ночью и утром 27 февраля в Туркестанской области местами ожидаются сильный дождь, ветер северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. Местами ожидаются туман, гололед. В Шымкенте ночью 27 февраля ожидаются сильный дождь, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Туркестане ночью 27 февраля ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.