Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Штормовое предупреждение объявлено 24 сентября в пяти областях Казахстана

    23 Сентября 2022, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено 24 сентября в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, с порывами до 15 м/с.

    На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на северо-западе области, порывы до 15-20 м/с. В городе Уральске ночью ожидается гроза.

    На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области порывы до 15-20 м/с.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая