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      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено 13 декабря в шести регионах Казахстана

    12 Декабря 2022, 15:50

    АСТАНА. КАЗИМНФОРМ – Штормовую погоду объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На севере, востоке Акмолинскойобласти ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ночью и утром ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Днем в центре Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 18 м/с.

    На западе, юге Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, днем 15-18 м/с.

    На большей части Павлодарскойобласти ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью на большей части, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах низовая метель. Ветер восточный на севере области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

    В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.
    Акмолинская область Актюбинская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Шымкент Погода
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