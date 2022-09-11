Штормовое предупреждение объявлено 12 сентября в 16 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в 14 областях Казахстана, а также в Нур-Султане и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге, востоке, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

На западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днем на севере, востоке, юго-востоке области гроза. Ветер северо-западный ночью на большей части, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В городе Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 16 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градус.

На западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре, на юге, востоке и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный на востоке области 17-22 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью в районе Алакольских озер сохраняется ветер северо-западный 19-24, порывы 30 м/с и более.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

На севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 18-23 м/с.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В городе Нур-Султане днем ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области сохранится ветер северо-западный 15-20 м/с. В городе Павлодаре сохранится ветер северо-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В городе Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Туркестане утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.



