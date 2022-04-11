Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

12 апреля на юге, в центре Актюбинской области ожидается туман.

В Алматинской области ночью на западе и юге области, днем на востоке, в горных и предгорных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юге и востоке области 18-23 м/с.

Днем 12 апреля на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На западе, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с. В Караганде ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 12 апреля в центре, на юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью в центре области 15-20 м/с.

12 апреля ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 12 апреля ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром 12 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На западе области, в горных и предгорных районах гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром 12 апреля ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте 12 апреля временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.



