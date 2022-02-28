+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

28 Февраля 2022 18:00
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Какой будет погода в Казахстане в первые дни весны
Подъем уровня воды в реках ЗКО и Актюбинской области прогнозирует Казгидромет Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах Казахстана Погода в Казахстане 28 февраля: на севере - осадки, на юге - гроза

В Нур-Султане ночью и утром 1 марта ожидается туман.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный в северной половине области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается туман.

1 марта ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау 1 марта ночью и утром ожидается туман.

Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере-востоке, востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

Ночью и утром в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный в горных районах 15-20 м/с.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акмолинская область   #Атырауская область   #Западно-Казахстанская область   #Кызылординская область   #Северо-Казахстанская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Мангистауская область   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Какой будет погода в Казахстане в первые дни весны
Подъем уровня воды в реках ЗКО и Актюбинской области прогнозирует Казгидромет
Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах Казахстана
Погода в Казахстане 28 февраля: на севере - осадки, на юге - гроза
Популярное
1 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
2 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
3 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
4 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
5 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
6 Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
Читайте также
Снижение заболеваемости туберкулезом отмечают в СКО
Участвовать в формировании городского бюджета предлагают жителям Петропавловска
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив