Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Нур-Султане ночью и утром 1 марта ожидается туман.
На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный в северной половине области порывы 15-20 м/с.
На севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается туман.
1 марта ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
В центре Кызылординской области ожидается туман.
На западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау 1 марта ночью и утром ожидается туман.
Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере-востоке, востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.
Ночью и утром в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный в горных районах 15-20 м/с.
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