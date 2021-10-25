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Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Октября 2021, 16:47
Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в Нур-Султане днем 26 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере области порывы 23 м/с. В Кокшетау днем 26 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

На юго-западе и в восточной части Восточно-Казахстанской области ветер юго-восточный 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидается туман.

Ночью и утром 26 октября на северо-западе Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер южный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

Днем 26 октября на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Астана   Акмолинская область   Восточно-Казахстанская область   Западно-Казахстанская область   Костанайская область   Павлодарская область   Северо-Казахстанская область   Туркестанская область   Казгидромет   Пневмония в Китае  
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