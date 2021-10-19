НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный на юго-западе области, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Атырауской области ожидается на западе и на юге туман. Ветер западный, северо-западный на большей части области порывы 15-20 м/с.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на западе области 15-20 м/с.

Днем на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер западный, юго-западный 15-20 м/с с пыльной бурей.

На большей части Мангистауской области ожидается дождь. Ветер северо-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.