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Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

20 Июля 2021 17:20
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Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В восьми областях Казахстана 21 июля объявлено штормовое предупреждение в связи с грозой и сильной жарой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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21 июля днем в Кызылординской области ожидается ветер северный местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 21-23 июля в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается гроза, град, пыльная буря. 21-23 июля ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Днем 22-23 июля на большей части области ожидается сильная жара до 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 21 июля ожидается гроза, град. 21 июля ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем 22-23 июля ожидается сильная жара до 38 градусов.

Днем 21 июля в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

Днем 21 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днем 21 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется очень сильная жара 41 градус. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем сохраняется сильная жара 38 градусов.

21 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидается шквал, град. Ветер северо-восточный местами порывы 15-20 м/с.

21 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами пыльная буря. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 21 июля в Костанайской области на юге ожидается сильная жара до 36 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Погода   #Природа  
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