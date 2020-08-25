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Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

25 Августа 2020 17:09
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Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Утром и днем 26 августа в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%.

Ночью и утром 26 августа в Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

26 августа в Туркестанской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 26 августа ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Шымкенте 26 августа ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, порывы 15-20 м/с.

26 августа в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. В Петропавловске 26 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Утром и днем 26, сутки 27 августа в Жамбылской области местами ожидается сильный дождь. 26-27 августа местами гроза, град, туман, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе 15-20 м/с. В Таразе днем 26 августа временами ожидается сильный дождь. 26-27 августа временами гроза, град, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

26 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 70-75%.

26 августа в Акмолинской области днем ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем 26 августа ожидается гроза, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.


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#Казгидромет   #Погода  
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