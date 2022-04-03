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    Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

    3 Апреля 2022, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    4 апреля ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15 м/с.

    В Актюбинской области ветер южный, юго-западный на юго-западе области ожидаются порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем в Атырауской области ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Атырау днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

    На востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на юго-западе области, днём на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Уральске ветер юго-западный, западный, днём 15-20, порывы 23-28 м/с.

    На севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный днем на севере области 15-20 м/с.

    Днем на севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе, северо-востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

    Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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