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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

17 Января 2022 18:00
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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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18 января на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на северо-западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге и востоке Актюбинской области ожидается туман.

18 января ночью на юге, востоке Алматинской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, на востоке ночью порывы 18-23 м/с.

Днем 18 января на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, северо-западе порывы 15-20 м/с. На юго-западе области ожидается туман. В Уральске ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

На севере, юге Карагандинской области ожидается туман.

18 января в центре Кызылординской области ожидаются туман, днем на юге области гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.


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