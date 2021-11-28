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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

28 Ноября 2021 00:29
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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ночью 28 ноября на севере, востоке Акмолинской области ветер юго-западный 15-20 м/с. г. Кокшетау: ночью 28 ноября ветер юго-западный порывы 15 м/с.

28-30 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Сутки 28, ночью 29 ноября ожидается ветер северо-восточный, на востоке области и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Днем 28 ноября на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололёд. На востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный, днём на западе, северо-западе области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: днем 28 ноября ожидается гололёд.

Днем 28 ноября на юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

28 ноября в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

Ночью 28 ноября на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

28 ноября на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью 15-20 м/с. г. Петропавловск: ночью 28 ноября ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром 28 ноября в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный в горных районах 15-20 м/с. г. Шымкент: ночью и утром 28 ноября сохраняется туман.

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#Казгидромет   #Погода  
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