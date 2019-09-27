Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

29 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 30 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью 29-30 сентября, 1 октября в Актюбинской, Костанайской областях, 30 сентября, 1-2 октября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 1-3 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры до 3-8 мороза.

Ночью 30 сентября, 1-2 октября в Кызылординской области местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90-95%.