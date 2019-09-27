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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана
27 Сентября 2019 14:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеНеустойчивый характер погоды отмечают синоптики в Казахстане 27 сентября Заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана 27 сентября Штормовое предупреждение объявили в столице
29 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 30 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег).
Ночью 29-30 сентября, 1 октября в Актюбинской, Костанайской областях, 30 сентября, 1-2 октября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 1-3 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры до 3-8 мороза.
Ночью 30 сентября, 1-2 октября в Кызылординской области местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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