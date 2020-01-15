Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

16 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днём местами 15-20 м/с.

В Уральске днём 16 января ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

16 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%.

16 января в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанае днем 16 января ожидаются метель, ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.