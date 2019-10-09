Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 10 октября в Актюбинской области ожидаются местами осадки (дождь, мокрый снег), местами - туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Актобе днем 10 октября ожидается ветер северо-западный, порывы 16 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Утром и днем 10 октября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер южный с переходом на северо-западный, 15-20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Днем 10 октября в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.