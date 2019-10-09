+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 14 °С
USD 390.09 EUR 428.32
RUB 6.01 CNY 54.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

9 Октября 2019 21:44
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики
Дожди ожидаются в Казахстане 10 – 12 октября Погода без осадков ожидается в Казахстане 9 октября Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 9 октября

Ночью 10 октября в Актюбинской области ожидаются местами осадки (дождь, мокрый снег), местами - туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Актобе днем 10 октября ожидается ветер северо-западный, порывы 16 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Утром и днем 10 октября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер южный с переходом на северо-западный, 15-20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Днем 10 октября в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Актюбинская область, Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив