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Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана
9 Октября 2019 21:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Ночью 10 октября в Актюбинской области ожидаются местами осадки (дождь, мокрый снег), местами - туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с.
В Актобе днем 10 октября ожидается ветер северо-западный, порывы 16 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Утром и днем 10 октября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер южный с переходом на северо-западный, 15-20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Днем 10 октября в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
Ключевые слова: Акмолинская область, Актюбинская область, Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
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