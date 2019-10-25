Штормовое предупреждение объявили в СКО

Туман и гололед ожидаются в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«26 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывы 15-20 м/с», - предупреждает ведомство.

В городе Петропавловск 26 октября ночью ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.