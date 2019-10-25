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Штормовое предупреждение объявили в СКО

25 Октября 2019 15:02
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Штормовое предупреждение объявили в СКО

Туман и гололед ожидаются в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«26 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем местами порывы 15-20 м/с», - предупреждает ведомство.

В городе Петропавловск 26 октября ночью ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Погода,
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