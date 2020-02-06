Штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено из-за непогоды в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области 7 - 9 февраля местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с, 8 февраля порывы 23-28 м/с.

В Кокшетау 7 - 8 февраля ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный ночью 7 февраля, сутки 8 февраля порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Нур-Султане 7 - 9 февраля ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. 7, 9 февраля низовая метель, 7 - 8 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, 8 февраля порывы 23 м/с.Вероятность шторма 85-90 %.

В Актюбинской области 7 февраля на большей части осадки (днем преимущественно дождь), сохраняются туман, гололед.

В Актобе 7 февраля временами осадки (днем преимущественно дождь), сохраняется гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

В период 08-09 февраля резкое понижение температуры ночью до 10-20 мороза.

В Западно-Казахстанской области 7 февраля местами ожидаются осадки, туман, гололед.

В Уральске 7 февраля ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской и Северо-Казахстанской области 8 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 9 - 9 февраля резкое понижение температуры ночью до 10-20 мороза.

В Петропавловске 8 февраля ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.