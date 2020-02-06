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Штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено из-за непогоды в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской области 7 - 9 февраля местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с, 8 февраля порывы 23-28 м/с.
В Кокшетау 7 - 8 февраля ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный ночью 7 февраля, сутки 8 февраля порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.
В Нур-Султане 7 - 9 февраля ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. 7, 9 февраля низовая метель, 7 - 8 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, 8 февраля порывы 23 м/с.Вероятность шторма 85-90 %.
В Актюбинской области 7 февраля на большей части осадки (днем преимущественно дождь), сохраняются туман, гололед.
В Актобе 7 февраля временами осадки (днем преимущественно дождь), сохраняется гололед. Вероятность шторма 90-95 %.
В период 08-09 февраля резкое понижение температуры ночью до 10-20 мороза.
В Западно-Казахстанской области 7 февраля местами ожидаются осадки, туман, гололед.
В Уральске 7 февраля ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.
В Костанайской и Северо-Казахстанской области 8 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 9 - 9 февраля резкое понижение температуры ночью до 10-20 мороза.
В Петропавловске 8 февраля ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.
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- Оттепель придет на север Казахстана
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