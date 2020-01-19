Штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
20 января в Акмолинской области днем на большей части ожидается снег. Местами сохраняются туман, метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
В Нур-Султане 20 января ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.
20 января в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный, местами 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
20 января в Кызылординской области местами сохраняется туман. Вероятность шторма 95-100%.
19 января в Северо-Казахстанской области ожидается днем снег. Местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-восточный днем, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
19-20 января в Туркестанской области местами ожидаются туман. 20 января местами ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95%.
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