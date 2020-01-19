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Штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана

19 Января 2020 22:46
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Штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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