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    Штормовое предупреждение объявили в шести областях Казахстана

    15 Ноября 2022, 20:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    16 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской областиожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Петропавловскеожидается гололед.

    На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с.

    В Карагандеожидаются низовая метель, гололед. Ветер западный порывы 18 м/с.

    На севере, западе Улытауской областиожидаются низовая метель, гололед. Ветер западный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

    В Жезказгане ожидается ветер западный с порывами до 18 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Усть-Каменогорскеожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. На севере, западе, в горных и предгорных районах области гололед. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, в горных районах порывы 23 м/с.

    В Шымкентеутром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    В Туркестанеожидается временами гололед. Ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с.

    Ночью на севере, в центре, днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, в центре, днем на юге, в центре области порывы 16 м/с.

    Ранее сообщалось, что на погоду республики по-прежнему сохраняет свое влияние Атлантический циклон, с которым в стране пройдут осадки.
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