Штормовое предупреждение объявили в шести областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Утром и днем 28 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%.
28 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем 28 августа ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15 м/с. В Семее днем 28 августа ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.
Днем 28 августа на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днём ветер южный, местами 15-20 м/с. В Уральске днём 28 августа ветер южный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
Ночью 28, днем 30, 31 августа в Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, туман. 28-31 августа ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Таразе днем 31 августа временами ожидаются гроза, шквал, днем 28, 29 августа ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Днем 28 августа в Мангыстауской области местами ожидается пыльная буря. Вероятность шторма 90-95%.
28 августа в Атырауской области днем местами ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20 м/с. Днем местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 80-85%.
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